У косівчанина згоріла фура на 245 тисяч

Пожежа сталася 7 березня. 43-річний власник фури, житель Косівського району, зателефонував у поліцію й повідомив, що з 03.00 до 05.00 год. ранку у селі Смодна Косівського району згорів його вантажний автомобіль.

Косівський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області зупинився на версії підпалу, інформує Kurs.if.ua.

Внаслідок підпалу автомобіль марки “MAN” пошкоджений повністю і відновленню не підлягає. Матеріальна шкода – 245 тисяч гривень.

Завдяки злагодженим діям працівників групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи було встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний 31-річний житель Косівського району.

Палія розшукали. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом розпочато і розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України.