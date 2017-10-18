У Коломиї за 800 тис. грн розроблять проект для будівництва басейну та кортів

У Коломиї за 800 тис. грн розроблять проект для будівництва басейну та...

Коломийська міська рада визначила проектувальника будівництва критих спортивних кортів та басейну-пляжу по вулиці Богдана Хмельницького,67 у Коломиї.

Підрядником обране ТОВ “Спортпроект” (Вишневе, Київська область), повідомляє Фіртка.

Вартість робіт становить 800 тис. гривень. У договорі йдеться, що підрядник повинен розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва об’єкту.

Планується, що проектування завершиться до кінця 2017 року.

Зазначимо, що вартість будівництва комплексу перевищує 200 мільйонів гривень.

За даними ЄДРПОУ, засновником ТОВ “Спортпроект” є житель Києва Шумілін Володимир Олександрович.

Володимир Шумілін – є першим віце-президентом Федерації плавання України.

Літом 2015 року В.Шумілін брав участь у підписанні меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та громадською організацією “Федерація плавання України”.

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