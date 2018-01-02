У Коломиї винесли вирок дезертиру-розвіднику

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок дезертиру, котрий самовільно покинув військову службу на півтора місяці.

Як йдеться у матеріалах справи, 30 травня 2016 року чоловік підписав контракт із ЗСУ на три роки, пише ГК.

Наказом командира військової частини від 07.08.2016 р. №159-РС обвинуваченого було призначено на посаду розвідника у військову частину, польова пошта якої – В3950.

Згідно даних із відкритих джерел, цей номер польової пошти закріплений за 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою.

16 січня 2017 року обвинувачений, діючи умисно, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби в умовах особливого періоду, без поважних причин не з’явився вчасно на службу до розташування військової частини та перебував за місцем постійного проживання, де проводив час на власний розсуд. Повернувся до частини чоловік аж 1 березня.

Також відомо, що 16 травня 2016 року його було засуджено Чортківським районним судом Тернопільської області за ч. 3 ст. 185 КК України (“Крадіжка з проникненням”) до покарання у виді 3 років позбавлення волі та звільнено на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання – з випробувальним строком в один рік.

Суд, врахувавши як зізнання і щире каяття чоловіка у скоєному, так і те, що він перебував на ви