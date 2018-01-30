У Коломиї відкриють персональну виставку живопису Миколи Яцурака. АНОНС

На виставці буде представлено понад тридцять робіт, що відтворюють мальовничі куточки рідного краю, зокрема, й Коломиї, йдеться на сайті музею.

Микола Яцурак – викладач Коломийської художньої школи ім. Я. Пстрака, мистецьку освіту здобув в Інституті мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника, також навчався на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ ім. Федьковича й Острозької академії. Учасник різноманітних виставок і пленерів. Персональна виставка в Коломиї – перша.

Відкриття виставки відбудеться 1 лютого о 14.00.