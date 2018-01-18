У Коломиї відбудеться концерт до Дня Соборності України

22 січня в міському палаці культури “Народний дім” відбудуться урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 99-ої річниці Дня Соборності України.

Запрошуємо коломиян та гостей міста взяти участь в заході.

Початок о 14 годині.