У Коломиї відбудеться доброчинний концерт до Дня Святого Миколая

18 грудня в МПК “Народний дім” відбудеться доброчинний концерт “Подаруй дітям свято”.

Виручені кошти спрямують на свято і подарунки для дітей-сиріт, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Початок о 15.00.