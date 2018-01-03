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У Коломиї тенісні корти планують реконструювати за 4,6 млн грн

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Коломийська міська рада оголосила тендер на реконструкцію тенісних кортів дитячо-юнацької спортивної школи на вулиці Кобилянській, 8 з очікуваною вартістю 4,6 млн грн.

Аукціон має відбутися 22 січня. Якщо відбудеться тендер, роботи повинні розпочатися в лютому та завершитися до серпня 2018 року, пише Курс.

Як йдеться в тендерній документації, загальна  площа ділянки, що упорядковується, – 3867 кв. м. Зокрема, площа спеціалізованого тенісного покриття – 2676 кв. м, площа мощення – 945 кв. м, площа озеленення – 246 кв. м.

Реконструкція тенісних кортів передбачає ремонт мережі водопостачання, мощення тенісних кортів, придбання устаткування та спортивного інвентаря, облаштування огорожі, озеленення території та встановлення зовнішнього освітлення.

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