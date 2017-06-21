У Коломиї презентували виставку графіки Василя Андрушка. ВІДЕО

BaRocK- JAZZ-RocK. У Коломиї презентували персональну виставку художника, скульптура та поета Василя Андрушка. Експозиція знайомить глядачів з графікою митця.

Окрім презентованих робіт, під час відкриття виставки, усі охочі могли спостерігати за творчим процесом – народженням нової картини Василя Андрушка.

Графіка – це ще одна грань таланту відомого у Коломиї та за її межами митця Василя Андрушка.

Він реалізував себе у живописі, скульптурі, поезії. Вважає, що є два підходи до розвитку таланту – це знайти себе і вдосконалюватись в одній ніші (так мистецтвознавці говорять про Далі), або ж бути у постійних пошуках і пізнавати нове (так як дивував Пікассо). Василь Андрушко каже, що йому імпонує другий варіант.

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Як повідомляє НТК, назва виставки “BaRocK- JAZZ-RocK” – це відображення смаків Василя Андрушка. Барокова архітектура та мистецтво, джазова музика. А ще рок, під звуки якого створив майже усі експонати виставки.

Митець розповідає, це лише маленька часточка графічних робіт. У своїй майстерні має їх чимало.

На виставках Василя Андрушка не так вже й часто можна побачити автопортрети. А на цій – він присутній. Теж у стилі графіки.

На виставці подано 31 графічна робота. Є й 4 живописні полотна майстра.

Сам автор каже, чимало робіт створював лише прокинувшись. Деякі розпочинав малювати із заплющеними очима. Ці роботи – імпровізація.

Власне і саме відкриття виставки провели імпровізовано – без сценарію, однак тепло та по-родинному.

Друзі, колеги та студенти Василя Андрушка з приємністю вітали його з відкриттям виставки.

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