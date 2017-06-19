У Коломиї підприємці вийшли на акцію протесту проти перекриття вулиці Валової. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Коломиї через ремонтні роботи вже декілька днів перекрита вулиця Валова.

Сьогодні з цього приводу на акцію протесту зібралися місцеві підприємці, які провадять свій бізнес у частині вулиць Чорновола та Валової.

Кажуть, стурбовані довготривалим ремонтом і перекриттям цієї “артерії” сполучення. За кілька днів підприємці відчули, наскільки ускладнився рух містом, почастішали затори на дорогах, а самі вони понесли значні фінансові втрати.

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“Ми не задоволені перекриттям вулиці, нам не пояснили, чому скільки часу перекрито і що саме тут планують робити. Це створює незручності для цілого міста. Для доступу швидкої, пожежної, поліції, врешті, для самих містян. Кажуть, тут має бути пішохідна зона, але на що тут дивитися: на облуплені фасади і ями на дорогах? Що показувати туристам?”, – обурюється підприємець Марта Ульмер.

Щоб дізнатися відповіді на ці запитання, підприємці і прості мешканці міста відправилися до міського голови Ігоря Слюзара.

Очільник міста розпочав діалог зі слів, що вулиця Валова не є власністю підприємців.

“Вулиця Валова закрита на ремонт, змінюємо водопровід і затягуємо каналізацію, щоб ліквідувати септики. Ви і ціле місто від цього має тільки виграти, – звернувся до коломиян міський голова. – Тут планується пішохідна зона. Коли відбувалося громадське обговорення стратегії розвитку Коломиї, чому ви не приходили? Ви зараз кричите про те, що ми вже прийняли: вулиці Театральна і Чорновола – пішохідні зони, а Валова сама собою стане пішохідною. Перекриття вулиць – це плани на майбутнє, поки що триває ремонт”.

На захист підприємців стали депутати Коломийської міськради Сергій Федчук і Тарас Гнатишин, пропонуючи вирішити це питання, не перекриваючи вулицю Валову, бо це “суттєво б’є по доходу підприємців”.

“У кожного з нас є налагоджена справа. За ці 3-4 дні, стало зрозуміло, що люди не ходять цією вулицею. Підприємці чимало втрачають”, – каже С. Федчук.

Тарас Гнатишин також виступив на підтримку людей і проти закриття вулиці Валової. Він запропонував провести опитування по цьому питанню.

Ігор Слюзар погодився відремонтувати вулицю за 30 днів і аж тоді відкрити вулицю, провівши після цього громадські слухання.

“Зустрінемося через місяць і побачимо, чи пішли до вас клієнти, а вони, повірте, підуть, – впевнений очільник міста. – Коломия повинна мати пішохідну зону, візьміть до уваги Львів, Мукачеве, Івано-Франківськ… Мене цікавить думка всіх 60-ти тисяч коломиян. Проведемо на цю тему громадські слухання”.

На запитання, що може побачити турист на вулиці Валовій, Ігор Слюзар порекомендував підприємцям взяти аудіотур у Музеї історії міста Коломиї і самим дізнатися більше про кожну будівлю.

Люди ж кажуть, що ті вартісні історичні будівлі у жахливому стані і потребують догляду і збереження.

Також коломияни нарікають, що за дні перекриття Валової на вулицях міста збільшилися затори.

У міській раді повідомляють, що і цю проблему вирішать, вже розпочали ремонт вулиці Верещинського, вже відремонтована Міцкевича.

Опісля діалогу з громадою Ігор Слюзар у їхній присутності телефонним дзвінком “дав старт” ремонтним роботам на Валовій.

Коломияни ж залишили колективне звернення з підписами на ім’я міського голови, надіючись, що він посприяє у розблокуванні вулиці Валової, а в майбутньому врахує їхню думку.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК