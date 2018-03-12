У Коломиї атовці відмовились від президентських нагород. ФОТО

Сьогодні, 12 березня, у Коломиї 12 учасників АТО відмовилися від відзнак та медалей Президента України “За участь в антитерористичній операції”.

Така акція — це відповідь на розгін мирного наметового містечка у Києві 3 березня цього року, пише Галицький кореспондент.

Як повідомив кіборг Василь Кузьмин, аналогічні протести відбулися у різних регіонах України. Таким чином учасники АТО виступили на захист своїх побратимів, волонтерів та мирних жителів, які постраждали від рук правоохоронців у Києві. Підготували також звернення до голови районної ради, в якому висловили своє обурення.

“Корупція є і далі, за чотири роки нічого не змінилося. Поліція корумпована, нічого змінити не може. На тебе не дивляться, як на людину”, — каже учасник АТО Ігор Варщук.

Дев’ять медалей та шість відзнак атовці отримували у воєнкоматі, куди повернути їх — невідомо. Вони звернулися до представників місцевої влади — районної ради та райдержадміністрації. Їм запропонували актувати повернення, адже нагороди індивідуальні.

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