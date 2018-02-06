У Карпатах заблукало троє туристів

Біля гори Вухатий камінь на Верховинщині заблукали троє туристів.

5 лютого близько 11 гол. в ДСНС області поступило повідомлення про те, що під час відпочинку поблизу гори втратили орієнтування та заблукали туристи.

До проведення пошуково-рятувальних робіт о 11.15 год. було залучено двох чергових рятувальників Явірницького ПРВ. Під час обстеження маршрутів о 13.26 год. в районі г. Вухатий камінь вони знайшли заблукалих туристів в задовільному стані та здійснили їх супровід до с. Дземброня Верховинського району.