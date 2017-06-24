У канадському місті випускники одягли вишиванки. ФОТО

Нещодавно у Школі українознавства при Митрополичій Кафедрі Святих Володимира та Ольги, що у Вінніпезі, Канада, відначали закінчення навчального року.

Про це повідомляє СВІТUA з посиланням на україно-канадського фотографа Норберта Івана .

Фотограф особисто був присутній на святі і зробив чудові знімки.

Важко повірити, що дійство відбувалося в Канаді, а не десь на українських теренах.

Вишиті рушники, вдягнена у вишиванки молодь – справжнє українське свято в далекому канадському місті!

Звісно, без короваю й свято – не свято!

“Файно бути Хрещеним Батьком!” – написав у себе на сторінці у Facebook автор цих світлин.

ФОТО: Norbert K. Iwan .

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