У канадському місті випускники одягли вишиванки. ФОТО

Нещодавно у Школі українознавства при Митрополичій Кафедрі Святих Володимира та Ольги, що у Вінніпезі, Канада, відначали закінчення навчального року.
Про це повідомляє СВІТUA з посиланням на україно-канадського фотографа Норберта Івана.
Фотограф особисто був присутній на святі і зробив чудові знімки.
Важко повірити, що дійство відбувалося в Канаді, а не десь на українських теренах.
Вишиті рушники, вдягнена у вишиванки молодь – справжнє українське свято в далекому канадському місті!
Звісно, без короваю й свято – не свято!
“Файно бути Хрещеним Батьком!” – написав у себе на сторінці у Facebook автор цих світлин.
ФОТО: Norbert K. Iwan.
Читайте також: На Прикарпаття на випускний вечір приїхав ведучий Євробачення-2017. ФОТО