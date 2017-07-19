Туризм не виходячи з дому: Google запустив 3D-тури музеями України. ВІДЕО

Компанія оцифрувала сім найбільших музеїв просто неба – можна, як дрон, літати над ними, заглядати в середину хатинок, детально вивчаючи експонати.

Українськими музеями просто неба відтепер можна прогулятися віртуально.

Як передає “5 канал”, компанія “Google Україна” оцифрувала сім найбільших таких музеїв та запустила 3D-тури ними.

Тепер, сидячи вдома чи будь-де, можна здійснити насичену мандрівку до Музеїв народної архітектури та побуту в Переяславі-Хмельницькому, в Ужгороді, в Пирогові під Києвом та у Львові. А також побувати в резиденції Богдана Хмельницького в Чигирині, на острові Хортиця в Запоріжжі та в столичній Мамаєвій слободі.

“Музеї просто неба, яких ми сьогодні представили сім, це є дуже унікальна для нас культурна спадщина, яку можна показати світові. Залучити туристів, залучити інвестиції”, – наголосив директор з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна Олег Якимчук.

Завдяки панорамним фото та зйомкам із дронів можна і літати над музеями, і заглядати в середину хатинок, детально вивчаючи експонати. Супровід можливий українською, англійською та російською мовами. Розробники впевнені – такий проект приголомшить як самих українців, так і туристів з-за кордону. І завдяки цифровим технологіям дозволить зберегти цю культурну спадщину.

“Ми бачимо перед собою таку серію об’єктів – кожен з галочкою. Це значить, ми можемо переходити на ці об’єкти, в середину. І тут в середині ви теж бачите “розпочати тур”. Ми заходимо в середину і фактично починаємо такий собі Google Street View, де ми пересуваємося по доріжках… Ви, фактично, не лише є стороннім глядачем, але й таким, знаєте, допитливим туристом, мандрівником, який може роздивитися все”, – презентував проект один із розробників Олексій Сивак.