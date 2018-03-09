Стало відомо, хто очолить Косівську РДА

Косівську РДА очолить Віталій Кічеряк, колишній начальник ценру соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Він заступить на посаду з 14 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

Про це йдеться в розпорядженні Президента України Петра Порошенка, підписаного сьомого березня 2018 року, інформує Івано-Франківська ОДА. Зокрема, зазначається, що Віталій Кічеряк обійматиме посаду з 14 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.