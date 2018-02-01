Стали відомі учасники представницького футбольного турніру на Прикарпатті

Став відомий попередній склад учасників турніру серед професійних команд за “Кубок міського голови м. Івано-Франківська”.

Як повідомляє Фіртка, попередньо в турнірі можуть взяти участь до 8 команд, які переважно представляють Другу лігу ПФЛ України, а також Чемпіонат країни серед аматорів, а саме: “Прикарпаття” (Івано-Франківськ), “Поділля” (Хмельницький), “Скала” (Стрий), “Нива” (Теребовля), ФК “Калуш” та Збірна Івано-Франківської області U-19.

Організаторами турніру, що пройде з 20 по 28 лютого на “Хет-трик Арені” в Івано-Франківську, виступлять МФК “Прикарпаття” та місцева влада.

Також очікується підвердження про участь від професіональних футбольних клубів з Охтирки та Житомира. Згідно регламенту змагань учасники будуть розподілені на дві групи та зіграють по коловій системі в одне коло.

Переможці груп вирішать долю трофею в очному протистоянні, а команди, які займуть нижчі місця зіграють стикові матчі.

Також будуть відзначені кращі воротар, захисник, півзахисник, нападник та бомбардир турніру.

Турнір стане черговим етапом підготовки Команди Рідного Краю до весняної частини сезону 2017/18 років.

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