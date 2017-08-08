Спортсменка з Прикарпаття Марія Крестьянська не перепливла Ла-Манш. ВІДЕО

Спортсменка Марія Крестьянська з Івано-Франківська могла стати першою в історії українкою, яка перепливе Ла-Манш, повідомило “Громадське“.

Спорстменка пливла вісім годин поспіль, але не змогла перепливти протоку. Про це повідомляється у неї на сторінці у Facebook.

Зазначається, що супроводжуюче її судно не дозволило пливти українці далі, коли вони були майже біля берегів Франції.

Близько 23 години вечора за Києвом вона почала пливти повільніше.

Коли судно розвернули назад, Крестьянська була неподалік французького Віссана — муніципалітета у регіоні О-де-Франс, депаратаменту Па-де-Кале.

Не повідомляється причин, чому українка перестала пливти далі, однак наголошується, що вона у повному порядку.

Крестьянська на судні повернулася назад в англійський Дувр.