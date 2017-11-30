Співак з Коломиї презентував новий кліп. ВІДЕО

Співак Святослав LOOKINICH з Коломиї презентував кліп на пісню “Сенсація”.
Це уже не перша його відеоробота, повідомляє НТК.
Співак каже, що старалися з командою відзняти міні-казку.
Святослав Лукинич народився у Коломиї. Навчався у педагогічному коледжі на факультеті образотворчого мистецтва.
Був солістом гуртів “Аделаїда” та “Тірамісу”. Учасник телепроектів “Голос країни” та “Хочу до Меладзе”.
З 2015 року LOOKINICH виступає сольно.
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