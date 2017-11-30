Співак з Коломиї презентував новий кліп. ВІДЕО

Співак Святослав LOOKINICH з Коломиї презентував кліп на пісню “Сенсація”.

Це уже не перша його відеоробота, повідомляє НТК.

Співак каже, що старалися з командою відзняти міні-казку.

Святослав Лукинич народився у Коломиї. Навчався у педагогічному коледжі на факультеті образотворчого мистецтва.

Був солістом гуртів “Аделаїда” та “Тірамісу”. Учасник телепроектів “Голос країни” та “Хочу до Меладзе”.

З 2015 року LOOKINICH виступає сольно.

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