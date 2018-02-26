Скільки коштуватиме риболовля для прикарпатця, який спіймав марену? ФОТО

Під час проведення рибоохоронного рейду виявлено незаконний вилов “червонокнижної” марени на Дністрі в Тлумацькому районі

Місто повідомляє про те, що рибалка вудкою впіймав три, заборонені для вилову, риби загальною вагою 8 кг. Та, хоч і користувався дозволеним знаряддям лову (вудкою), проте через свою нерозбірливість порушив правила рибальства: брав у торбу “червонокнижну” рибу, яку слід було відпускати.

Звичайно, в будь-якого рибалки може клюнути заборонена для вилову (в т. ч. “червонокнижна”) риба. Але у цьому випадку слід обережно зняти рибу з гачка (докладаючи всіх зусиль аби якнайменше травмувати рибу як самим гачком, так і утримуючи її в руках) та одразу ж відпустити її у водойму з тим, щоб зберегти їй життя.

Коли звільнити рибу від гачка важко без нанесення їй важких травм, то варто просто відрізати гачок і відпустити рибу , — зазначають у рибоохоронному патрулі.

На рибалку складено адмінпротокол за ст. 90 КУпАП. Своїми діями чоловік завдав збитків на суму 990 грн. А ще суд накладе на порушника штраф від 340 грн. до 510 грн.

Загалом така риболовля обійдеться прикарпатцю в сумі від 1330 до 1500 грн. Рибу вилучено на місці скоєння правопорушення.