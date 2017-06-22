Сесія міської ради: земельний конфлікт, Громадський бюджет і навчання Л. Жупанського. ФОТО

Сьогодні у ратуші відбулась чергова сесія Коломийської міської ради. Депутати обговорювали черговий земельний конфлікт, Громадський бюджет і відправили на навчання Любомира Жупанського.

Традиційно сесія міської ради розпочалася з депутатських запитів.

Першою виступила Оксана Яцяк (“Народний контроль”). У своєму запиті вона звернула увагу депутатів на черговий земельний конфлікт, який трапився у Коломиї цього разу на вулиці Січових Стрільців біля будинків 44, 46, 48, 50.

Декілька років тому міська рада продала колишню водяну насосну станцію розміром 22,7 кв. м, що знаходиться на прибудинковій території 46-ого будинку.

Забудовник, який є мешканцем вулиці Стефаника, будує тут два гаражі для перепродажу, хоча за документами він має право тільки на реконструкцію.

Місцеві мешканці кажуть, що таке будівництво під їхніми вікнами позбавляє їх законної прибудинкової території. Люди не мають де відпочити, а діти – погратися та позайматися спортом.

Власне Оксана Яцяк попросила владу вирішити цей конфлікт. У відповідь міський голова Ігор Слюзар сказав, що вирішити конфлікт можна двома методами. Перший – це перевірка з боку Держбуду на правомірність будівельних робіт, а другий метод – це позов до суду мешканців, якщо вони вважають, що їхні права порушені.

Після запитів депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Почали з фінансів. Зокрема народні обранці прийняли зміни до міського бюджету на 2017 рік. Так 190 тис. гривень були перераховані ВУКМу для реалізації програми “Управління фінансовими ризиками у м. Коломия на 2017 р.”.

Крім цього, було знято з фінансування роботи у приміщенні колишньої поліклініки на вулиці Романа Шухевича. Це приміщення звільнилося після початку роботи нової поліклініки. Влада обіцяла його відремонтувати і зробити тут центральну міську бібліотеку. Та, виявляється, вже передумала. Як сказав Ігор Слюзар, переобладнати приміщення під бібліотеку дуже дорого, тому будівлю законсервовують і планують продати з аукціону.

Іншим питанням, що викликало ажіотаж та деяку іронію у сесійному залі, була відправка секретаря міської ради Любомира Жупанського на навчання. Мова йде про Львівську академію управління персоналом.

Депутат Ігор Ільчишин (позафракційний) поцікавився, скільки це навчання секретаря обійдеться коломийським платникам податків і чи зберігатиметься заробітна плата Любомиру Жупанському на час навчання.

Також пан Ільчишин поцікавився, чи не буде плата за навчання викиданням грошей на вітер, адже стосовно секретаря міської ради триває експертиза щодо смертельної ДТП. Тож у разі визнання його винним, він не зможе займати цю посаду.

Пан Слюзар запевнив, що фінансування навчання іде з державного бюджету, від міської ради потрібне тільки направлення. І таке направлення депутати дали.

Наступним питанням, що викликало дискусію у залі, було прийняття змін до програми Громадського бюджету Коломиї. Депутати прийняли дві важливі поправки. Зокрема було вирішено, що у конкурсі проектів не можуть брати участі бюджетні організації. Іншою поправкою було дозволено залучати до реалізації проекту крім бюджетних коштів і кошти з інших джерел, зокрема меценатів і підприємців.

Крім вказаних, депутати розглянули питання комунальної, соціальної та земельної сфер.

АВТОР: Віктор ФІТЬО

ФОТО: Андрій КАНЯ