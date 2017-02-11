Сергій Притула запрошує прикарпатців на кастинг шоу “Вар’яти”

Шоумен Сергій Притула запрошує всіх охочих взяти участь у кастингу до нового шоу “Вар’яти”, який пройде у Львові та Києві.

“Хочеш стати одним з “Вар’ятів”?

Якщо ти маєш акторські або авторські здібності, запрошуємо тебе пройти кастинг і потрапити в Перше україномовне гумор-шоу “Вар’яти”.

4 березня у Львові і 5 березня у Києві ми будемо відбирати потенційних учасників “Вар’яти-шоу”.

Все, що потрібно – це заповнити анкету, надіслати її за вказаною у анкеті адресою та чекати на запрошення на кастинг.

Дати проведення: 4 березня — Львів, 5 березня — Київ”, – йдеться у повідомленні.

Сергій Притула приїде до Івано-Франківська зі своїм популярним гумористичним концертом “Вар’яти-шоу” 27 і 28 лютого.

До речі, спочатку “вар’яти” планували дати у Франківську один концерт, але через популярність продажу квитків було вирішено провести додатковий виступ.