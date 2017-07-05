Прикарпатцям показали, як живе село-привид на Верховинщині. ФОТО

Село Буркут на Верховинщині – чи не найвіддаленіше село Прикарпаття, розташоване у прикордонній зоні за кільканадцять кілометрів від Румунії.

Прикарпатець Роман Сус оприлюднив фото з села Буркут на своїй сторінці у Facebook, інформує Репортер.

Нині в селі немає жодного постійного мешканця. Останнього – Василя Слюсарчука – забрала родина у 2008 року після повені. Зараз найголовнішою особою у цьому мертвому селі є лісничий Буркутського та Чивчинського лісництв Віктор Сливчук. Тут він працює, а мешкає в сусідньому селі Зелене.

Село Буркут найдавніша Австро-Угорська бальнеологічна здравниця. Найкращі свої часи Буркут-курорт пережив у 20-ті роки 19 століття. В ті часи було збудовано близько 18 вілл, австро-угорська еліта поправляла своє здоров’я лікувальною мінеральною водою.