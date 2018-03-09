Прикарпатських рибалок пильнують рятувальники

Прикарпатські рятувальники пильнують рибалок, які виходять на тонку кригу.

8 березня 2018 року в охоронних зонах відповідальності рятувально-водолазних станцій в містах Івано-Франківськ, Галич, Коломия особовим складом велося цілодобове чергування. Рятувальниками Івано-Франківської, Галицької та Коломийської рятувально-водолазних станцій відпочиваючим в зоні дислокацій рятувальних підрозділів надавалась інформація щодо дотримання Правил поведінки на водних об’єктах, через ретрансляційний вузол та мегафони, інформує Правда.

Черговою зміною Івано-Франківської рятувально-водолазної станції в Івано-Франківську на міському озері здійснено рейд, під час якого проведено заміри товщини льоду, який становить 13-15 см. Проведено профілактичні бесіди щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах в зимовий період з 15 рибалками.

Черговою зміною Галицької рятувально-водолазної станції в Галичі на річці Дністер не допущено до відпочинку в небезпечному місці 3 підлітків. З ними проведено профілактичну бесіду щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах в зимовий період.

Черговою зміною Коломийської рятувально-водолазної станції в Коломиї на міському озері проведено заміри товщини льоду, який становить 14 см. Проведено профілактичні бесіди щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах в зимовий період з 4 рибалками.

8 березня 2018 року на міських озерах Івано-Франківська, Коломиї та на річці Дністер в Галичі особовим складом РВС області в зоні відповідальності не допущено порушень Правил охорони життя людей на водних об’єктах, які могли б призвести до травмування відпочиваючих.