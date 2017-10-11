Прикарпатська спортсменка здобула третє місце на Кубку світу з карате. ФОТО

У столиці Угорщини – Будапешті з 5 по 8 жовтня проходив Кубок світу з карате.

У змаганнях брали участь 419 спортсменів з 21 країни світу, зокрема і представниця Федерації кіокушинкай карате унія України прикарпатка Мар’яна Сливінська, що виступала у ваговій категорії до 50 кг (U-14), пише Sport.if.ua.

У розділі куміте Мар’яна доволі легко долала своїх суперниць аж до півфіналу, у якому, на жаль, зазнала поразки. Таким чином, у підсумку вона здобула бронзову нагороду.

Читайте також: Коломиянка потрапила до фіналу чемпіонату з бодібілдингу та фітнесу. ФОТО.