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Прикарпатець сплатив понад 50 тис. грн аліментів після того, як йому заборонили полювати і водити авто

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Мешканець Тлумацького району сплатив 56 466 грн заборгованості по аліментах після того, як державні виконавці винесли декілька постанов.

Зокрема, працівники Тлумацького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області винесли постанови про:

–  встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

–  встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами;

– встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

–  про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Також держвиконавці склали протокол про адміністративне правопорушення. Після цього чоловік сплатив заборгованість по аліментах.

Як повідомляли, у Коломиї 1,5 тис. людей не платять аліменти. Виконавча служба ходитиме до них “у гості”.

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