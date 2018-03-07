Прикарпатець сплатив понад 50 тис. грн аліментів після того, як йому заборонили полювати і водити авто

Мешканець Тлумацького району сплатив 56 466 грн заборгованості по аліментах після того, як державні виконавці винесли декілька постанов.

Зокрема, працівники Тлумацького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області винесли постанови про:

– встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

– встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами;

– встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Також держвиконавці склали протокол про адміністративне правопорушення. Після цього чоловік сплатив заборгованість по аліментах.

Як повідомляли, у Коломиї 1,5 тис. людей не платять аліменти. Виконавча служба ходитиме до них “у гості”.