Прикарпатець підкорив суддів на “Голосі країни” і пройшов далі. ВІДЕО

Вчора, 28 січня, на каналі “1+1” стартував восьмий сезон вокального шоу “Голос країни”. У ньому взяв участь і 20-річний Арсен Вітрецький з Івано-Франківська. Хлопцеві вдалося підкорити суддів своїм співом.

“Арсен вийшов із піснею Salvador Sobral – Amar Pelos Dois. На шоу прикарпатця привела мрія. Він вирішив довести собі та своїй сім’ї, що може стати успішним музикантом. Адже батько хлопця, успішний стоматолог, настояв, щоб Арсен теж займався стоматологією. Та душа хлопця лежить до музики. Його проникливе виконання пісні змусило розвернутися усіх тренерів, але він обрав команду Джамали”, – йдеться на сайті “Голосу країни”.