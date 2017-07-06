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Посмертна фотовиставка коломиянина Андрія Коника повернеться до Івано-Франківська

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Посмертна фотовиставка коломиянина Андрія Коника, котрий помер в боротьбі з онконедугою, повернеться до Івано-Франківська.

Цього разу відвідати її можна буде впродовж тижня у Фортечній галереї “Бастіон” (провулок Фортечний, 1).

Don Yapon

Виставка триватиме з 8 (12:00) по 15 липня.

“Впевнені, кожен зможе знайти тут щось собі до душі. І раді, що мрії Андрія здійснюються”, – кажуть організатори заходу.

Зібрані з продажу світлин кошти передадуть на порятунок Юлії Дмитренюк, котра лікувалася разом з Андрієм.

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