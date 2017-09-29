Порошенко відкрив завод “Леоні” у Коломиї

Сьогодні у Коломиї Петро Порошенко урочисто відкрив завод “Леоні”.

“Сьогоднішня подія є важливою, особливо, якщо врахувати, що концерн “LEONI” – один з найбільших у світі виробників електричних кабельних мереж. Ключовими замовниками продукції “LEONI” вже є такі автогіганти, як “Дженерал Моторз”, “Фольксваген”, “Ауді”, “Порше”, “Ламборжіні” та інші елітні марки автомобілів”, – сказав Президент та додав: “Без українців сьогодні це буде виробити неможливо”.

Глава держави зауважив, що до 2021 року в Коломиї буде створено 5 тис. робочих місць, а вже зараз їх кількість дорівнює 800. Крім того, інвестори забезпечать заробітну плату, яка буде дорівнювати 8 тис. грн., унікальний соціальний пакет для робітників та європейські стандарти, які мають нарешті запрацювати в Україні.

“Мені надзвичайно приємно було почути від наших партнерів з Німеччини про те, як кардинально змінився за останні два з половиною – три роки бізнес-клімат в Україні, інвестиційний клімат, ставлення до людей та ставлення до інвесторів”, – зазначив Порошенко.

“Працює програма децентралізації і реальна передача повноважень з Києва до обласної ланки, до районної ланки, коли всі проблеми інвестор може вирішити тут”.

“Чітко наголошено, що внаслідок ефективних антикорупційних кроків інвестори не мають жодних проблем з поверненням ПДВ, яка була раковою пухлиною протягом останніх 23 років”, – сказав Президент.

“Дуже важливо наведений порядок в енергетиці, незважаючи на те, що Росія влаштувала нам енергетичну блокаду, ми вже третій рік поспіль демонструємо ефективність української енергетичної політики”.

“Кроки підтримки стосуються дорожнього будівництва, бо сьогодні ми відкрили новий міст. Ви самі бачите, як змінилися дороги на Прикарпатті, бо лише за останні 3 роки 3 млрд 300 млн лише на Прикарпатті було витрачено в дорожнє будівництво”.

“І ми не стоїмо на місці. Вчора вступив в силу новий Закон про освіту. Новий Закон – це інвестиції в наше майбутнє”.

Раніше на прес-конференції мер Коломиї Ігор Слюзар зазначив, що з приходом “Леоні” у Коломиї з’явилася альтернатива заробітчанству за кордоном.

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