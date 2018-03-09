Понад 400 млн грн витратять цьогоріч на дороги Франківщини. ПЕРЕЛІК

Прихід весни для автодорожників — це завжди початок будівельно-ремонтного сезону. За словами начальника Івано-Франківської служби автомобільних доріг Василя Буджака, на ремонт доріг в області Кабмін цього року передбачив із держбюджету понад 400 млн грн.

Про це Буджак повідомив під час семінару, де прикарпатці ділилися досвідом роботи з фахівцями з інших областей, пише “Репортер”.

Отже, насамперед продовжать роботи на головних магістралях області, каже Василь Буджак. У планах завершити ремонт дороги Н09 “Мукачево-Львів” — від Яблуницького перевалу через Надвірну, Богородчани, Івано-Франківськ, Галич, Рогатин — до межі із Львівщиною. Також триватиме ремонт на Н10 “Стрий — Мамалига”. Головна ділянка — через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Болехів — до Львівщини.

Планують завершити ремонт ділянок від Франківська через Коломию, Снятин — до межі з Чернівецькою областю. На дорозі Р24 “Татарів — Кам’янець-Подільський” закінчать ремонтні роботи в Городенківському районі, з виходом через Дністер до Тернопілля. Крім того, триватиме відновлення зруйнованих ділянок на дорогах Верховинщини та інших районів області.

Кабмін виділив майже 88 млн грн на добудову мосту через Дністер на дорозі Бурштин — Калуш біля Сівки Войнилівської та знесеного повінню в Косові на дорозі Р24.

Із новоствореного Дорожнього фонду надійде також 278 млн грн, якими розпоряджатиметься Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА. Ці кошти підуть на утримання і ремонт доріг загального користування місцевого значення. Адже з 1 січня дороги місцевого значення передані з балансу служби автодоріг Івано-Франківській ОДА. Однак служба ще півроку залишається замовником робіт щодо експлуатаційного утримання автошляхів.

Спільно з ОДА та облрадою автодорожники розробили і погодили на постійних профільних і бюджетній комісіях Концепцію утримання та ремонту доріг місцевого значення на 2018-2021 роки.

“Сподіваємося, що результати не забаряться, — каже Василь Буджак. — І не тільки дороги державного значення, а й місцеві, будуть у кращому стані, ніж дотепер”.

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