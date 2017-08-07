Під крилом “Самопомочі”: хто очолить “Коломияводоканал” замість Калиняка?

Заява заступника міського голови Богдана Федорука на липневій сесії Коломийської міської ради для багатьох стало несподіванкою. Багаторічний директор КП “Коломияводоканал” Ігор Калиняк йде із займаної посади у зв‘язку з виходом на пенсію.

“Як завжди буває всьому початок і буває кінець”, – прокоментував з трибуни свій вихід на пенсію Ігор Калиняк і подякував міському голові Ігорю Слюзару, депутатському корпусу та колективу підприємства за підтримку, пише Вільне.інфо.

Те, що міський голова Коломиї Ігор Слюзар завжди підтримував директора КП “Коломияводоканал” Ігоря Калиняка не секрет.

У 2015 році коломияни обурилися черговим підняттям тарифів на воду й прийшли до ратуші з вимогою припинити підняття цін на воду та звільнити Ігоря Калиняка з посади директора “Коломияводоканал”. Тоді міський голова став на захист Калиняка.

“Я пропоную вам провести своє розслідування щодо діяльності Ігоря Калиняка, – звернувся до протестуючих мер Коломиї. – Якщо ви доведете, що витрати “Коломияводоканал” не відповідають дійсності, то тоді може йти мова про його звільнення”.

Справді, контролюючими органами суттєвих порушень на підприємстві “Коломияводоканал” за час перебування на посаді Ігоря Калиняка не було виявлено.

За інформацією аналітичної платформи “YouControl” в судах не розглядалися справи кримінальної форми судочинства за участю КП “Коломияводоканал”.

Також варто зауважити, що міський голова Коломиї Ігор Слюзар неодноразово наголошував, що Ігоря Калиняка нема ким замінити, бо спеціалістів в галузі водопостачання обмаль.

Дійсно, тут варто згадати конкурс на заміщення посади начальника відділу управління комунальним майном, який відбувався у 2016 році. Лише з другої спроби Коломийська міська рада знайшла бажаючого очолити ВУКМ. Ним став Володимир Наливайко.

Боргова кабала

Ознайомитися з фінансовою діяльністю комунального підприємства “Коломияводоканал” з відкритих джерел навряд можливо. Документ “Фінансовий звіт за 2016 рік”, який був розміщений на сайті підприємства 28 квітня 2017 року, зараз видалений.

Проте, на аналітичній платформі “YouControl” все ж таки можна проаналізувати фінансову діяльність КП “Коломияводоканал”, щоправда лише до 2016 року.

За 2015 рік рентабельність активів становить мінус 47,55%, – це високий рівень ризику: прибутку замало, запас міцності недостатній.

У 2010 році коломийський водоканал отримав кредит від Світового банку – 2,6 млн. доларів. Тоді підприємство дещо поновило матеріально-технічну базу: було замінено майже всі комунікації водопостачання і водовідведення, придбано енергозберігаюче обладнання та фільтри для очистки води, що вивело їх показник рентабельності активів на мінус 4,56%.

Проте, з роками активи зношуються, а боргове навантаження зростає. Станом на 2014 рік боргове навантаження до власного капіталу на КП “Коломияводоканал” становило 157,23% – високий рівень ризику: обслуговування існуючих боргів сильно обтяжує компанію, важко залучити нові борги. Це підтверджує аналіз аналітичної платформи “YouControl“.

Загалом борг по кредиту КП “Коломияводоканал” перед Світовим банком на початок 2016 року становив біля 36 млн. гривень.

Згідно інформації публічного веб-порталу “Є-data” у 2015 році КП “Коломияводоканал” сплатила боргу за кредитом Світового банку 3,45 млн. грн., у 2016 році лише 1,45 млн. грн., а за 2017 рік вже сплатила 1 млн. грн.

Фактично “Коломияводоканал” віддає весь прибуток на погашення боргу перед Світовим банком, що підтверджується даними з розрахунку нових тарифів на водопостачання та водовідведення КП “Коломияводоканал”, які вступили в дію 12 травня 2017 року згідно постанови НКРЕКП від 26 квітня 2017 року, де зазначається розрахунковий прибуток – 2 млн. гривень.

Такими темпами КП “Коломияводоканал” зможе віддати борг за кредитом Світового банку років за 10-15, але на поновлення матеріально-технічної бази грошей вже не буде.

Варто зазначити, що втрати води в міській системі водопостачання становлять и. І це при тому, що у 2010-2011 роках відбулась часткова заміна комунікацій водопостачання і водовідведення.

Звичайно, ці втрати сплачуються з кишень коломиян.

Незважаючи на “тяжкий” стан “Коломияводоконалу” очолити його бажаючих вдосталь. Назріває боротьба за крісло директора водопостачання.

Не все так погано в “царстві” “Коломияводоканалу”.

З 2016 по серпень 2017 року відділ управління комунальним майном Коломийської міськради замовив роботи на будівництво каналізаційних мереж в м.Коломиї на суму 4,047 млн. гривень. Основними виконавцями робіт є фірми “ПМК-77”, “Будівельна компанія “Аура третього тисячоліття”, “Коломиябудінвестсервіс” та “Будпроект ІФ”. Про це “Вільне.ІНФО” писало в статті “Екс-губернатор прокладе каналізацію до помешкання мера Коломиї за 1,3 млн. гривень”.

Звичайно, ВУКМ відбирав підрядників для будівництва каналізаційних мереж в Коломиї без конкурсу, а в системі “Прозорро” лише відзвітувався за укладені договори.

Також КП “Коломияводоканал” з жовтня 2015 до серпня 2017 року за капітальні чи поточні ремонти водопроводів та каналізації заплатила різним фірмам 5,34 млн. гривень.

Цікавим є те, що 4,66 млн. гривень отримала фірма “Темп-Прут“. Власником та керівником фірми є Мирослав Прусак – депутат Коломийської міської ради від партії “Народний рух України”. Саме від цієї партії на місцевих виборах-2015 до Коломийської міськради балотувався директор водоканалу Ігор Калиняк.

Проте є цікавіший проект. В квітні 2017 року “Коломияводоканал” провела тендер на роботи з реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия та визначила переможця-виконавця робіт фірму “Енергоресурс-монтаж” яка готова виконати дані роботи за 62,96 млн. гривень.

На останок, у квітні 2017 року було остаточно вирішено питання виділення комунальному підприємству “Коломияводоканал” чергового кредиту від Світового банку розміром 3,09 мільйона доларів, тобто понад 80 мільйони гривень. Гарантом кредиту є Коломийська міська рада, а гарантом курсової різниці є держава. Кошти, отримані від Світового банку, підуть на ремонт 20 кілометрів міського водопроводу, нові засоби механічної очистки води та фільтраційні басейни.

Також за рахунок кредиту “Коломияводоканал” планує зменшити ступінь втрати води, які наразі становлять 37,7 %.

Хто приборкає водоканал?

Як стало відомо журналістам “Вільне.ІНФО” на даний час не розглядається питання про проведення конкурсу із заміщення посади керівника КП “Коломияводоканал”.

На цей час в.о. директора водоканалу виконуватиме Ірина Перегінчук – головний економіст підприємства. Скоріш за все, вона ще довгий час буде лишатися в статусі “в.о. директора” і цьому є пояснення: Ірина Перегінчук є членом партії “Самопоміч”, від котрої балотувалася на виборах-2015 до Коломийської міської ради.

КП “Коломияводоканал” знаходиться в підпорядкуванні заступника міського голови по комунальним питанням Богдана Федорука, який також у 2015 році балотувався до міської ради м.Коломиї від партії “Самопоміч”. Також в його підпорядкування входить відділ управління комунальним майном – один з більших розпорядників бюджетних коштів Коломиї, відділ муніципальної інспекції та комунальні підприємства: “Коломия Паркосервіс”, “Житлоінфоцентр”, “Коломийська ритуальна служба”, “Полігон Екологія”, “Коломиятеплосервіс” та “Коломийський центральний продовольчий ринок”.

Варто зазначити, що комунальне підприємство “Полігон Екологія” очолює Михайло Попелюк, який також на місцевих виборах-2015 балотувався до Коломийської міськради від партії “Самопоміч”.

Наразі “Коломийський центральний продовольчий ринок” є останнім комунальним підприємством в підпорядкуванні Богдана Федорука, яке очолює людина із іншої партії – Анна Риндич, яка є членом партії “Батьківщина”.

І зовсім не секрет, що Богдан Федорук є людиною міського голови м.Коломиї Ігоря Слюзара.

“Самопоміч” в Коломийській міській раді контролює й інші напрямки: соціально-економічний розвиток міста, соціальний захист населення, стратегічне планування розвитку міста, туризм та ряд інших.

Сергій Коцюр – перший заступник міського голови має в підпорядкуванні відділ економіки та муніципального розвитку, відділ з питань цивільного захисту, відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження, Департамент соціальної політики, єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг, Коломийський центр дозвілля та туризму, управління надання адміністративних послуг, а також центр допомоги учасникам АТО.

Варто зазначити, що керівниками єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг та Коломийського центру дозвілля та туризму є Ірина Ткачук та Таїсія Костюк відповідно, які також у 2015 році балотувалися до Коломийської міської ради від партії “Самопоміч”.

Щодо новоствореного Департаменту соціальної політики, то його керівником призначена Людмила Яремчук за протекцією Сергія Коцюра, щоправда без проведення конкурсу.

Цікавим в біографії Людмили Яремчук є те, що у 2010 році вона була членом “Партії регіонів” та від цієї партії балотувала до міської ради м. Коломиї, а у 2015 році вже від “Європейської партії України” Миколи Катеринчука.

Ще один важливий гравець від “Самопомочі” – Любомир Бордун – депутат-самопомовець, який зараз очолює управління освіти Коломийської міської ради.

Епілог

Комунальне підприємство “Коломияводоканал” є “привабливим”, скоріш за все, не так з економічної сторони, як з політичної. При вдалому керуванні підприємством (раціональне використання комунальних коштів та залучення інвестицій) на наступні вибори можна здобути собі неабиякі політичні дивіденди.

Проте можна й багато втратити, адже після отримання чергового кредиту від Світового банку коломиянам варто очікувати чергове підняття тарифів на воду.