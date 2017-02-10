Петро Порошенко приїхав до Коломиї відкривати нову поліклініку. ФОТО

Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом на Прикарпатті. У Коломиї Президент бере участь у врочистому відкритті нової поліклініки.

Президент Петро Порошенко приїхав до Коломиї. Тут він відкриє нову поліклініку і відвідає Дім ветеранів АТО, пише КУРС.

Президента зустрічали представники місцевої влади, медики, духовенство, журналісти.

“Слава Ісусу Христу! Мені надзвичайно приємно бути серед вас. Це мій другий приїзд. Перший раз був під час президентської компанії, говорили тоді, як буде змінюватися країна. Сьогодні урочистий день, бо коли останній раз на Прикарпаття вводили у дію поліклініку, я думаю, не багато хто пам’ятає. Я перевірив: це був 93-ій рік, а останню лікарню – у 2004. Тоді не було війни, тоді було простіше. Незважаючи на те, що 5% йде на оборонний сектор, я виконав ті обіцянки, про які ми тоді говорили. Ми за допомогою народних депутатів і уряду виділили гроші і тепер маємо свято. Ми не тільки введи в експлуатацію будинок, але днями уряд за моїм дорученням виділив ще кошти на обладнання. І я сьогодні до вас приїхав не з пустими руками. Привіз у подарунок апарат ультразвукової діагностики, – звернувся Порошенко до коломийських медиків.

Президент наголосив, що попри війну, зокрема й недавнє загострення, в країні відбуваються зміни, зрушення у реформах.

Головний лікар Коломийськоі центральної районної лікарні Ірина Садов’як розповіла журналістам, що будівництво клініки пояалося у 2000 році. На сьогодні корпус клініки готовий.

“У майбутньому, після проведення медичної реформи і формування госпітального округу, ми сподіваємося, що це буде діагностично-клінічний центр. Поліклініка зможе приймати до 850 пацієнтів у зміну. Раніше ми були розміщені у багатьох приміщеннях, і це було дуже незручно. Лікарі і пацієнти бігали між різними корпусами… Та з понеділка сюди розпочнуть переселяти лікарів“, – сказала Ірина Садов’як.

На будівництво поліклініки використали 37 млн. грн. вже закуплено частину обладнання – на 1,7 млн. грн.

Під час візиту на Прикрпаття Петро Порошенко також візьме участь у відкритті нового корпусу районної лікарні в Галичі, а в Івано-Франківську передасть рятувальникам нові пожежні автомобілі. Після врочистостей президент проведе нараду з головами ОДА західних областей.