Перемогу у конкурсі на краще фото біля фонтана здобула 4-річна донечка учасника АТО

Перемогу у конкурсі на краще фото біля фонтана здобула 4-річна донечка учасника...

Сьогодні у Коломиї визначили переможця конкурсу на краще фото біля фонтана.

Конкурс проводили на сторінці “Дзеркала Коломиї”. Краще фото визначали самі читачі, ставивши свої лайки за світлину, яка сподобалася найбільше.

За умовами конкурсу перемогу здобуло фото, яке набрало найбільшу кількість вподобань.

Так перше місце зі 310 вподобаннями здобула 4-річна Даринка Іваночко – донечка учасника АТО.

Дівчинка отримала у подарунок планшет від благодійного фонду “Покуття”. Переможницю нагороджував ініціатор створення фонду – народний депутат Андрій Іванчук.

Друге місце отримала Христинка Осиф зі 115 вподобаннями.

Загалом у конкурсі взяли участь 28 осіб.

Всі учасники отримали у подарунок книжки.

Хто з певних причин не зміг бути присутнім на нагородженні, може отримати свій подарунок у редакції газети.

Фото: Андрій КАНЯ, Олександра ОЛІЙНИК