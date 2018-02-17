Новий закон загрожує серйозним покаранням за несплату аліментів

Закон, що посилює відповідальність злісних неплатників вже працює.

У батьків, які позбавили дітей допомоги, відбирають квартири, водійські права, відправляють на громадські роботи, інформує “Сегодня”.

Про те, що винен гроші своїм дітям, Максим знав. Є рішення суду. Чи не платив аліменти три роки. Його двох дітей ростить і містить колишня дружина.

Співробітникам виконавчої служби Максим каже, платити нема з чого. Вийшовши з в’язниці, роботу не знайшов.

Виконавча служба описує і фотографує квартиру Максима. Її можуть продати.

Але є й інші варіанти – боржник з колишньою дружиною домовиться про мирову угоду або оскаржить дії державних виконавців. Як вчинить, Максим говорити не хоче.

А ще по нових порядків боржник-аліментник може залишитися без водійського посвідчення, дозволи на зброю чи полювання, без права виїжджати з країни і вирішувати подорожувати за кордон своїм дітям.

До боржників-аліментника разом з державними виконавцями тепер їздять спеціальні мобільні групи співробітників Мін’юсту по всій Україні.

Могли прийти і до шоумену Антіну Мухарському, який зобов’язаний на трьох дітей виплачувати по тисячі доларів на місяць. Але вчора ввечері артист написав в соцмережах, що поїхав до Європи просити політичного притулку. Але сховатися за кордоном від боргів не вийде.

Максим Овчаров, який заборгував своїм дітям 84 тисячі гривень, квартирою розплачуватися не хоче. Не підписав документи від виконавчої служби. Але це батька-боржника не врятує. Закон на боці дітей.

Якщо борги батька і далі будуть рости, а платити не буде звідки, боржника можуть відправити на громадські роботи. Цей заробіток і піде на утримання дітей.