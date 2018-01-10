Назвали дату початку руху найдовшим в Україні залізничним тунелем

Рух поїздів через новий двоколійний Бескидський тунель має бути відкрито 25 травня поточного року.

Про це повідомили в регіональній філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, передає Укрінформ.

“25 травня має бути відкрито рух поїздів через новозбудований тунель”, – зазначили у “Львівській залізниці”.

За інформацією регіональної філії, на підходах та в самому тунелі колійники вже проклали колії загальною довжиною 2,350 км. Зокрема, станом на першу декаду січня в самому тунелі вже прокладено 900 м колії.

З обох сторін біля Східного порталу укладено стрілочний перевід. Енергетики встановлюють опори контактної мережі та жорсткі поперечини.

Раніше було споруджено пожежні резервуари на Східному і Західному порталах із загальним об’ємом 450 т води. Крім того, на Західному порталі будівельники звели споруди для воєнізованої охорони, трансформаторної підстанції, електрощитової та встановили лотки водовідведення.

Бескидський тунель розташований в Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан’європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна). Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15—40 до 60—70 км/год.

Діючий одноколійний Бескидський тунель був побудований ще 1886 року. На даний час недостатня пропускна здатність тунелю завдає значних економічних збитків Львівській залізниці.

У 2006 році “Укрзалізниця” оголосила тендер на реконструкцію Бескидського тунелю. Підготовчі роботи розпочато 2011 року. У серпні 2013 року було затверджено проект.

6 жовтня 2017 року будівництво тунелю було завершено, сумарна вартість робіт становила 102,7 млн євро.