Начальник САД розповів, хто затримує ремонт доріг на Прикарпатті

ТзОВ “Івано-Франківськавтодор” оскаржила у Антимонопольний комітет три тендери, які оголосила Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Через це на Прикарпатті на невизначений термін затягується ремонт доріг.

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак.

“Відповідаю тим, кого цікавить, чому не ремонтуються деякі дороги на Прикарпатті. Поданням скарг 14 і 16 червня до колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг у сфері публічних закупівель ТзОВ “Івано-Франківськавтодор” відтерміновує на не визначений термін”, – повідомив Буджак у Фейсбуці.

На розгляді в Антимонопольному комітеті перебувають скарги щодо тендерів на поточний середній ремонт доріг: Н10 “Стрий – Мамалига” від Болехова через Калуш до Івано-Франківська; Н18 “Івано-Франківськ – Тернопіль” через Тисменицю до межі з Тернопільською областю та Т0906 “Івано-Франківськ – Надвірна”.

В усіх скаргах ТзОВ “Івано-Франківськавтодор” посилається на “порушення законодавства та встановлення замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів”.

“Зі скарг зрозуміло, що “Івано-франківськавтодор” не задовільняють вимоги в тендерній документаціі, які передбачають необхідну кваліфікацію, аналогічний досвід ремонтних робіт в попередніх роках, наявність необхідноі техніки і персоналу. Для прикладу, ТзОВ”Ів-Франківськавтодор” оскаржує вимогу щодо надання переліку усіх машин,механізмів,техніки та обладнання, які необхідні для виконання робіт, вимог технічного завдання, оскільки у разі визнання його переможцем торгів, він зобовязується залучити техніку, якоі У НЬОГО НЕМАЄ, на умовах мабуть субпідряду, оренди чи інших”, – наголошує Буджак.

Розгляд скарг Антимонопольний комітет призначив на 5 липня.

“Підхід ТзОВ “Івано-Франківськавтодор” зрозумілий – “спочатку дайте мені роботу, а тоді я шукатиму техніку і спеціалістів”, що, звичайно, не влаштовує замовника робіт, бо ставить під сумнів вчасне і якісне виконання ремонту доріг. До речі на скарги іншого змісту, які ТзОВ”Івано-Франківськавтодор” вже подавав 28 квітня, тендерний комітет вніс поправки, з урахуванням їх побажань. Також доводжу до відома , що тендерний комітет Служби автодоріг при розробці тендерної документаціі бере за основу Типову документацію для попереднього відбору(попередньої кваліфікації учасників торгів), розроблену Європейським банком реконструкції і розвитку, бо маємо за мету аби наші дороги відповідали стандартам європейських країн”, – підсумовує Василь Буджак.

Нагадаємо, генеральним директором ТзОВ “Івано-Франківськавтодор” є Андрій Шуневич. Фірма має пріоритет на ремонт доріг в Івано-Франківську, її вважають наближено до керівництва фракції “Свобода” у міськраді. “Івано-Франківськавтодор” заснували Андрій Шуневич, Володимир Височанський та Ігор Возний, депутат Надвірнянської міської ради від БПП “Солідарність” (раніше був депутатом міськради у Надвірній від “Сильної України” Сергія Тігіпка).