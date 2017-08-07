На Сході загинув 20-річний військовий з 10-тої бригади, яка дислокується в Коломиї

Під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій на Сході України загинув Ростислав Русланович Доброшинський, старший солдат 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади.

У вівторок, 1 серпня, снайпер бойовиків застрелив 20-річного Ростислава, повідомляє РБК-Україна.

Хлопець служив у 8-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї. Родом Ростислав з Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

“Висловлюємо співчуття мамі, рідним та близьким старшого солдата Доброшинського Ростислава Руслановича, який загинув під час виконання бойового завдання по захисту недоторканості нашої Батьківщини. Україна втратила ще одного Героя“, – йдеться на сторінці Окремої гірсько-штурмової бригади в мережі.