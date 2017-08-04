На Прикарпатті зіткнулися “Шкода” і “БМВ” – водій у лікарні

Вчора, 3 серпня, близько 21:05 год. в Хлібичині, неподалік АЗС “ОККО”, 39-річний водій, керуючи автомобілем “Шкода”, рухаючись з Заболотова в напрямку Коломиї, повертаючи ліворуч, не переконався в безпеці свого маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого автомобіль БМВ-520, під керуванням 33-річного водія, який рухався в зустрічному напрямку, в’їхав в правий бік його автомобіля.

У результаті ДТП водія “Шкоди” доставили до неврологічного відділення Снятинської ЦРЛ.

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