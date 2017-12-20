На Прикарпатті урочисто відкрили Дні українського кіно

У мальовничому карпатському селищі протягом чотирьох днів покажуть 7 найсучасніших українських стрічок. Свято триватиме з 19 по 22 грудня.

У перлині Карпат – Верховині – немає кінотеатру. Аби подивитись кіно, жителям треба дві години їхати до Івано-Франківська. Тож місцеві мешканці ще не мали можливості переглянути останні українські прем’єри, пише Еспресо.

Кінозал влаштували в актовому залі школи. Сам екран та усю необхідну апаратуру привезли з собою з Києва.

Дні українського кіно у Верховині стали можливими завдяки спільним зусиллям Державного агентства України з питань кіно, Івано-Франківської облдержадміністрації, Верховинської райдержадміністрації та Верховинської районної ради, голови комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Миколи Княжицького.

На жаль, через сесійний тиждень у парламенті Микола Княжицький не зміг особисто відвідати захід, але передавав привітання учасникам фестивалю та мешканцям селища.

Трембіти, цимбали, скрипки та, звісно ж, зустріч із хлібом-сіллю. Дирекція “Молодості”, актори та режисери фільмів-учасників фестивалю були вражені теплим прийомом адміністрації та глядачів.

Фільмом-відкриттям стали “Кіборги”. Показ зібрав аншлаг – у залі на 300 місць не було жодного вільного стільця. На численні прохання селян керівники фестивалю та представники фільму прийняли рішення організувати ще один показ.

Генеральний директор “Молодості” Андрій Халпахчі зазначив, що для нашого фестивалю важливо показувати українське кіно там, де люди не мають доступу до кіноекранів.

“У нас вже був досвід показів українського кіно в маленьких містах. Така акція має стати всеукраїнською. Бо це свято для мешканців тих сіл, містечок, де немає кінотеатрів із сучасним обладнанням. Ми плануємо протягом року зробити своєрідний тур по регіонах України. І сподіваємося на співпрацю з владою на місцях. Сьогодні можемо впевнено стверджувати: українське кіно відбулося. З’явилося вже нове покоління режисерів та акторів, які творять дійсно якісний український продукт. І про них мають дізнатися всі українці”, – підкреслив Халпахчі.

Гостями урочистого відкриття Днів українського кіно також стали:голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко; актриса фільму “Припутні” Олена Узлюк; режисер фільму “DZIDZIO Контрабас” Олег Борщевський; актор фільму “Сторожова застава” Олег Волощенко.

Актриса Олена Узлюк поділилась враженнями від перебування у Верховині: “Це надзвичайне диво, що ми відзначаємо таке велике свято в цьому чудовому магічному місці. Ми сподіваємось, що глядач отримає задоволення від перегляду наших фільмів, а ми вже щасливі, що опинились тут”.

На жаль, через погодні умови у Києві, на заході не був присутнім режисер фільму “Кіборги” Ахтем Сеітаблаєв та продюсер Іванна Дядюра.

Фільми та гості показів Днів українського кіно у Верховині 19 – 22 грудня:

Фільм-відкриття “Кіборги”;

“Чужа молитва”, реж. Ахтем Сеітаблаєв;

“Межа”, реж. Петер Беб’як. Представить продюсер Андрій Єрмак та актор Олександр Піскунов;

“Сторожова застава”, реж. Юрій Ковальов. Представлять актори Роман Луцький та Олег Волощенко;

“DZIDZIO Контрабас”, реж. Олег Борщевський. Представить сам режисер.

“Припутні”, реж. Аркадій Непиталюк. Представить актриса фільму Олена Узлюк;

“Червоний”, реж. Заза Буадзе. Представлять сам режисер та продюсер Володимир Філіппов.

Найкращий вітчизняний фільм Днів українського кіно у Верховині за результатами глядацького голосування отримає “Скіфського оленя” – головну нагороду кінофестивалю “Молодість”.

Також “Молодість” підготувала ще один сюрприз – найактивніший глядач Днів українського кіно у Верховині зможе безкоштовно відвідати наш 47-й фестиваль, який відбудеться 27 травня – 3 червня 2018 року.

Вхід на покази безкоштовний, за попередньою реєстрацією за телефонами: 0985888990, 0968378101.

Міжнародні Авіалінії України – офіційний авіаперевізник фестивалю;

Ювелірний дім Kimberli – офіційний партнер нагородження;

Алкогольний партнер “Дім марочних коньяків “Таврія”;

Головний інформаційний партнер Днів українського кіно у Верховині – Телеканал ESPRESO.

КОНТАКТИ:

Анастасія Пугач, прес-секретар КМКФ “Молодість” – 0956714313, 0443948310,press@molodist.com

https://www.facebook.com/molodistkiff

www.molodist.com

Фотоархів фестивалю: https://www.flickr.com/photos/152753532@N07