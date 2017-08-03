На Прикарпатті СБУ затримала кримінальне угруповання та вилучила арсенал зброї. ФОТО

Злочинну групу з кримінальних кіл Прикарпаття затримала в Івано-Франківську Служба безпеки України спільно з поліцією.

Учасники групи раніше судимі та сповідують так звані злодійські “поняття”. Зброю використовували для “розборів” з конкурентами. Про небезпечний спосіб життя угруповання свідчать вилучені бронежилети та прострілені бронеплити, повідомили у прес-службі СБУ в Івано-Франківській області.

Під час обшуку у передмісті обласного центру, де учасники групи винаймали квартиру, правоохоронці вилучили два автомати, рушницю, шість пістолетів (ПМ, ТТ та Форт), гранату РГД-5, набої різного калібру, два обрізи мисливських рушниць, бронежилети та коліматорний приціл.

Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, коли ті перевозили зброю в інше помешкання. Організатор групи чекав на спільників в обумовленому місці. Його також затримали, при обшуку в нього виявлено пістолет Макарова.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Перевіряється інформація про походження частини зброї із зони АТО. Тривають невідкладні слідчі дії.