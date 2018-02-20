На Прикарпатті пройде кастинг на “Школа має талант – 2” з призовим фондом в 700 тис. грн

На Прикарпатті пройде кастинг на “Школа має талант – 2” з призовим...

У березні в Івано-Франківську відбудеться кастинг обласного конкурсу “Школа має талант 2”. Конкурс організовує Університет короля Данила та продюсерський центр “Star Team”.

Взяти участь у боротьбі запрошують учнів 8-11 класів шкіл Франківщини, інформує Галка.

За словами співорганізаторки конкурсу та керівника продюсерського центру “Star Team” Ірини Батюк, минулого року конкурс провели між учнями шкіл Івано-Франківська. Він викликав великий ажіотаж та бажання дітей позмагатися.

“Адже конкурс “Школа має талант” відрізняється хорошою організацією, цінними подарунками і, що дуже важливо, – відсутністю будь-яких вступних внесків, – розповідає Батюк. – Ми орієнтувалися лише на учнів міських шкіл, але до нас телефонувало чимало дітей з різних сіл. Вони запитували чи можна і їм спробувати свої сили. Тому цього року ми вирішили проводити конкурс для більшої кількості дітей і пропонуємо взяти в ньому участь усім учням-старшокласникам Прикарпаття”.

“Школа має талант” має допомогти учням розвинути творчі здібності, популяризувати вищу освіту тощо. Головним призом для переможців конкурсу стане безкоштовне навчання в Університеті короля Данила. Учасникам конкурсу потрібно лише показати будь-який свій талант і виграти приз.

Окрім сертифікату на безкоштовне навчання у виші, переможець отримає додаткові подарунки від партнерів.

“Минулого року мені дуже сподобалася дівчинка-режисер, яка самостійно поставила вертеп, а ще дівчинка, яка шила іграшки, – каже Ірина Батюк. – Були також дуже хороші, сильні вокалісти. Окремим призом для учасників стала можливість виступити на великій сцені до Дня міста, поряд із зірками естради”.

Цього року кастинг триватиме два дні. Але організатори обіцяють подивитися виступи усіх, хто зголоситься. Якщо заявок буде дуже багато, кастинг триватиме стільки часу, скільки потрібно для виступу усіх талановитих учнів.