На Прикарпатті підпалили п’ять аптек. Власники мережі обіцяють 50 тис. грн за інформацію про паліїв

Упродовж двох місяців в Івано-Франківську підпалили п’ять аптек мережі “Здорова родина”. Власники фармзакладів обіцяють винагороду за інформацію про паліїв.

Про це пише Курс.

Зазначається, що першою горіла аптека на вул. Коновальця, другою – на вул. Короля Данила, третьою – на вул. Федьковича. 24 січня та 5 лютого невідомі підпалили дві аптеки на вул. Хоткевича. Усі ці випадки об’єднує те, що заклади належать одній мережі – “Здорова родина” і їх підпалили “коктейлями Молотова”.

“Цинізм у тому, що два підпали були у 9-поверхових будинках, два – у п’ятиповерхових, один – в одноповерховому”, – зазначив сьогодні на прес-конференції з цього приводу юрист Дмитро Смоленський. – Ми маємо обґрунтовані підозри. Цими підозрами ми поділилися з правоохоронними органами. Ми схильні вважати, що до цього злочину можуть бути причетні наші конкуренти”.

Сума збитків складає близько 300 тис. грн.

“Але матеріальні збитки – це не основне, вони переживають за мешканців у будинках, у яких відкриті аптеки”, – додає ще один юрист Андрій Романюк.

Всі об’єкти мережі під охороною, охоронці приїжджають за 3 хвилини, але зловмисники встигають зникнути. Правоохоронці підозрюють, що діє не одна людина, а група.

За фактами підпалів розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкції передбачають від трьох років позбавлення волі.

Власники мережі обіцяють винагороду за інформацію про паліїв 50 тис. грн. Дзвонити на номер +380504654408.