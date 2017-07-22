На Прикарпатті люди перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 21 липня, у Старих Кутах громада перекрила дорогу перед мостом до міста Вижниці Чернівецької області.

Люди вимагали ремонту дороги Снятин – Косів – Старі Кути. Кілька десятків автомобілів стояли у заторах, пише КУРС.

Протестувальники пропускали карети швидких допомог. Як повідомляють очевидці, також пропустили кілька рейсових автобусів.

На акцію протесту приїхав народний депутат Юрій Соловей від 89-го виборчого округу (Верховинський, Косівський, Снятинський райони), але за кілька хвилин поїхав.

Раніше громади Косівського району попереджали про акції протесту, якщо не розпочнеться ремонт дороги Снятин – Косів – Старі Кути.

Тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути (на ділянці км 41+340 – км 50+510) Служба автомобільних доріг оголосила ще 31 травня. Очікувана вартість робіт – 84,2 млн грн. Аукціон мав відбутися 10 липня. На тендер подали пропозиції чотири підприємства, серед яких ТОВ “ПБС”, наближене до народного депутата Олександра Шевченка, та ТОВ “Шляхбуд-Лім”, яке пов’язують з Юрієм Солов’єм.

Однак 8 липня один з учасників, недопущених до аукціону, – ПП “Полтавабудцентр” – оскаржив в Антимонопольний комітет рішення САД щодо недопущення до аукціону. Розгляд скарги відбудеться 24 липня.



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