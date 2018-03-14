На Прикарпатті чадним газом отруїлися троє дітей і двоє дорослих

13 березня о 14.50 в Кальній Долинського р-ну 3-річна дитина отруїлася чадним газом, її госпіталізовано у дитячу районну лікарню, стан середньої важкості.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

О 23.30 в Долинську ЦРЛ поступили 10-річний та 6-річний місцеві жителі. Попередній діагноз – отруєння чадним газом, стан потерпілих середньої важкості.

О 23.35 в обласну клінічну лікарню госпіталізували мешканців Ямниці Тисменицького р-ну 1992 та 1995 р.. н. з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. Стан потерпілих задовільний.

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