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На Коломийщині судитимуть 20-річного жителя за зґвалтування

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На Прикарпатті за зґвалтування малолітньої дівчини судитимуть молодого чоловіка.

Коломийська прокуратура направила необхідні обвинувальні документи до суду проти 20-річного жителя району, про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадуємо, що у вересні 2017 року в одному із сіл Коломийського району в післяобідній час  неподалік  місцевого  будинку  культури чоловік силоміць  затягнув  малолітню  жительку  вказаного  села   2006  р.н. у  кущі,  заліпив  скотчем  їй  рот  та  скоїв  зґвалтування.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує  від десяти  до  п’ятнадцяти  років ув’язнення.

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