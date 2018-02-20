На Коломийщині судитимуть 20-річного жителя за зґвалтування

На Прикарпатті за зґвалтування малолітньої дівчини судитимуть молодого чоловіка.

Коломийська прокуратура направила необхідні обвинувальні документи до суду проти 20-річного жителя району, про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадуємо, що у вересні 2017 року в одному із сіл Коломийського району в післяобідній час неподалік місцевого будинку культури чоловік силоміць затягнув малолітню жительку вказаного села 2006 р.н. у кущі, заліпив скотчем їй рот та скоїв зґвалтування.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення.