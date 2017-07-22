На Коломийщині мотоцикл потрапив під самоскид: двоє 18-річних людей у лікарні

Вчора 40-річний водій самоскида “ЗІЛ-137”, мешканець Рунґурів, виїжджаючи з другорядної вулиці на головну вул. Лесі Українки у Печеніжині, не надав перевагу в русі водієві мотоцикла “Delta Sputnik”.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, пише Фіртка.

Мотоциклом керував 18-річний мешканець Печеніжина, який разом з 18-річною пасажиркою рухався в напрямку Коломиї.

У результаті ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забійної рани лівої орбіти, верхньої губи, лівого плеча; пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забій кісток тазу, забій лівого колінного суглоба.

Обидвох постраждалих доставили в Коломийську ЦРЛ.

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