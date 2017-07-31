На Коломийщині другий рік працює соціальний табір “Camp Willow Park”. ФОТО

Уже другий рік поспіль у Підгайчиках благодійна організація “Manna Worldwide” спільно з Києво-Святошинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й Церквою Відродження (Київ) організовують табір для дітей з сімей, які опинилися в складних сімейних обставинах.

“Головна мета табору – це оздоровлення дітей. Вивести їх з кризових сімей для того, щоб вони могли відпочити, заспокоїтись, оздоровитись”, – розповідає директор Міжнародного благодійного фонду “Manna Worldwide” Володимир Резмер.

Вихователі на власному прикладі показують образ дорослого, який піклується про дитину, є доброзичливим, може підтримати у різних ситуаціях та відзначити сильні сторони малечі.

Організатори підготували цікаву програму, насичену різноманітними майстер-класами з рукоділля. Кожного дня вихователі табору готують щось інше, таким чином шукають та розвивають таланти дітей. Хочуть дати їм зрозуміти, що кожен з них є унікальний та неповторний.

Спортивна програма не дозволяє нікому сидіти на місці, а біблійні уроки додають до дитячих сердець краплю доброти. Однією з найважливіших є робота психолога. Багато дітей є замкненими, а психологічні тести показують, що в більшості з них занижена самооцінка.

“Тут дуже важливо звертати увагу на емоційний стан дитини. Ми кожного дня на занятті запитуємо їх, з якими відчуттями вони прийшли і з якими відчуттями вони виходять. З такими дітьми, з якими не працюють батьки, важко говорити про емоційний стан, тому ми розмістили на стінах аркуші з записаними їхніми відчуттями і говоримо з ними про це”, – каже психолог Тетяна Франчук.

На Прикарпаття приїхали діти з Києво-Святошинського району. Тут вони вперше. Тому організатори підготували кілька екскурсійних поїздок визначними місцями нашого краю.

“В нас є одна мета, яка має культурницький характер, – це показати дітям з Київської області цілу Україну. Ми проїхали Житомирську, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську області. І сама програма насичена не тільки заходами, які відбуваються в таборі, а ще в нас заплановано чотири виїзди. В тому числі у Чернівецька область до Хотина. Заплановані також поїздки в Буковель, Коломию, Яремчу. І команда, яка тут працює, вона фокусується на тому, щоб дитина відчувала себе щасливою” – наголошує Оксана Мельниченко, директор Києво-Святошинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Київській області.

Благодійна організація “Manna Worldwide” та Києво-Святошинський районний центр соціальних служб не планують зупинятися на досягнутому, а й надалі допомагати дітям з кризових сімей та давати їм можливість подорожувати й розвиватись.

“Camp Willow Park” в Підгайчиках триватиме до 3 серпня.

Текст і фото Ярини БАЛАБАНИК