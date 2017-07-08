На Івано-Франківщині з магазинів вилучатимуть спінери. ВІДЕО

Відповідно до отриманої інформації з міжнародної системи повідомлення про продукцію, котра становить серйозний ризик іграшка спінер COLOR SPIN LED модель CS5555 SYM0024 становить серйозний ризик.

Про це повідомляє Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Як зазначають фахівці, акумуляторний відсік спінеру легко відкрити без використання будь-яких інструментів та отримати доступ до елементів живлення, які дитина може покласти у рот і проковтнути, що, в свою чергу, завдасть шкоди її шлунково-кишковому тракту.

“Зазначений продукт не відповідає вимогам Директиви щодо безпеки іграшки та відповідним європейським стандартам EN62115. Наразі на території Європейського Союзу уповноваженими державними органами прийнято рішення про відкликання продукту від кінцевих споживачів, вилучення продукту з ринку з обов’язковим його знищенням та заборону імпорту на кордоні Європейського Союзу. Управлінням захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області розпочато роботу по даному напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Відео: TV Karpaty