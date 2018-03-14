На Франківщині 120 матерів ухиляються від сплати аліментів

В Івано-Франківській області в державних виконавців є приблизно 9,5 тисячі проваджень щодо злісних неплатників аліментів. З них 120 відкриті щодо жінок.

Про це в ефірі “UA-Карпати” заявив в. о. начальника ГТ управління юстиції в Івано-Франківській області Андрій Гайда, пише КУРС.



11,8% з усіх аліментників мають заборгованість з невиплати понад три місяці, 5,3% – понад шість місяців, 2,8% боргують більше, як рік.

Зазначимо, що ті, хто не платить аліменти три місяці, потрапляють до єдиного реєстру боржників. За несплату аліментів понад шість місяців боржників позбавляють права виїзду за кордон, керування транспортним засобом, права носіння зброї, полювання на період, доки вони не погасять заборгованість перед дитиною.

“Загальної цифри боргу нема, бо боржники динамічно сплачують, – розповів Гайда. – Найбільше стягнули, коли описали земельну ділянку. Боржник прийшов і оплатив 68 тисяч гривень. Найбільша сума, яка перебуває на виконанні, – це 120 тисяч гривень”.

За інформацією Гайди, відколи вступив в дію закон “Про посилення захисту прав дитини”, держвиконавці на Прикарпатті “витрясли” з неплатників аліментів 1,8 млн грн, а з початку року – 9,5 млн грн.

“За попередній рік ця сума становила 40 млн грн. Тобто за два місяці цього року ми стягнули аліментів одну четверту від суми попереднього року”, – зазначив Андрій Гайда.

Також, за його словами, на Прикарпатті є приблизно 600 боржників, які не мають права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, доки не сплатять аліменти.

Нагадаємо, у Коломиї 1,5 тис. людей не платять аліменти. Виконавча служба ходитиме до них “у гості”

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