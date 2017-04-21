На День міста в Івано-Франківську виступить Тіна Кароль

В Івано-Франківську 5-7 травня відбуватиметься фестиваль “Карпатський простір”, крім того, у ці дні святкуватимуть 355-ту річницю Дня міста.

В рамках фестивалю та ювілею міста відбудеться чимало концертів українських музикантів, пише Фіртка.

Зокрема, вже відомо, що до Івано-Франківська приїде український музикант, лідер гурту “ВВ” Олег Скрипка. Його виступ відбудеться 5 травня в Івано-Франківську на Вічевому Майдані.



Також на сцені Вічевого Майдану, 7 травня, в День міста Івано-Франківська, о 21 годині виступить українська співачка Тіна Кароль.

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