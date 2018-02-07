На Буковелі побили сина депутата Чернігівської облради

У ніч на суботу, 3 лютого, сина депутата Чернігівської облради Володимира Селянського, побили до втрати свідомості.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько постраждалого. Також у своєму повідомлені у соцмережі Володимир повідомив, що винні у побитті – охоронці відпочинкового комплексу “Бука”.

Володимир Селянський пише: “У Саші – поріз за вухом, зламаний ніс, підозра на тріщину щелепи, забій потилиці, синці під оком. У минулу суботу Саша збирався освідчитися своїй дівчині. Для цього у Буковелі зібрав всю родину”.

