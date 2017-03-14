Міністр спорту шокований російською символікою на куртці спортсмена, який виступав на Прикарпатті. ВІДЕО

Міністр спорту шокований російською символікою на куртці спортсмена, який виступав на Прикарпатті....

На чемпіонаті України зі спортивної ходьби в Івано-Франківську учасник з Волині розминався в куртці з російською символікою.

Таку деталь помітив фотограф мерії Богдан Досюк. Зробив декілька зауважень – тренери не відреагували. І він взявся знімати відео, йдеться у сюжеті телеканалу 402.

Досюк вважає неприпустимим на всеукраїнських змаганнях герб Росії на одягу спортсмена. Відповідний пост обурення він написав у Facebook і позначив Міністра спорту Ігоря Жданова. З відповіддю той не забарився.

“Я сам шокований. Одягти форму окупанта – це за гранню добра”, – написав Жданов і пообіцяв, що спортсмену передадуть форму з українською символікою.

Журналіст одного із місцевих телебачень Віра Лутчин, яка була присутня на чемпіонаті, вважає, що скандал надмірно роздули. За її словами, хлопець із Волині напівсирота, а спортивну куртку купив на секонд-хенді.

“Хлопець говорив українською мовою, ввічливий, щирий. Казав, хоче перемогти, – говорить журналістка. – Не варто серед спортсменів шукати сепаратистів”.

У департаменті молоді та спорту ситуацію коментувати відмовилися. Мовляв, вона вирішалася на місці, адже хлопець одразу зняв свою куртку. І запевнили: символ на вбранні – це не герб Росії, а емблема однієї з російських футбольних команд.